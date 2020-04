Coroavirus: Fregolent (Lega), 'no a centralismo e ad attacchi a Regioni'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il governo, infine, non scarichi ritardi e mancanze; prenda anzi esempio dalla Regione Lombardia e dal miracolo compiuto con l'Ospedale Fiera, cassato anche dal commissario Borrelli che considerava difficile reperire fondi: non si pensi, quindi, di prendere al volo l'occasione per rinnovare una politica centralissima che soffochi ogni spiraglio di autonomia". Lo ha affermato la senatrice della Lega Sonia Fregolent, intervenendo in Aula dopo l'informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza.