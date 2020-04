Catania: assessore Sicilia, 'un mln per riqualificare corso a Grammichele'

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Via libera ai fondi per oltre un milione di euro per la riqualificazione di corso Vittorio Emanuele nel Comune di Grammichele, nel Catanese. Lo rende noto l'assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone, dopo la formalizzazione del decreto di finanziamento. "Vanno avanti con decisione nonostante tutto - dice l'esponente del Governo Musumeci - gli investimenti della Regione siciliana su risanamento urbano e miglioramento della qualità della vita dei siciliani in ogni Comune dell'Isola. Ieri abbiamo chiesto al sindaco Giuseppe Purpora di poter predisporre tutti gli atti per trasmettere la gara all'Urega affinché, entro sessanta giorni, le opere possano essere aggiudicate".

"Malgrado infatti la Sicilia stia vivendo un periodo di profonda crisi, in cui tutto sembra bloccarsi, il Governo Musumeci sta predisponendo ogni atto utile perché, passata l'emergenza Coronavirus, possano essere avviati o ripartire i cantieri in tutta l'Isola", conclude Falcone.