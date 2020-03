Pirelli: Tronchetti Provera, 'gruppo solido, percorso business avanti immutato'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "Il rafforzamento degli azionisti italiani e cinesi di Pirelli avvenuto negli ultimi mesi e l’ingresso di nuovi, come Brembo, nel capitale della società, conferma la qualità del lavoro fatta in questi anni e la solidità del gruppo, in un momento dove tutti i corsi azionari scontano il generale andamento dei mercati, ma il percorso di business di Pirelli proseguirà immutato”. Lo afferma Marco Tronchetti Provera, presidente e amministratore delegato di Camfin e vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli. ​