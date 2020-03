Coronavirus: Toti, 'scritto a Germania perché non è momento egoismo'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Cari amici tedeschi, non è il momento dell’egoismo. Quando c’è stato bisogno, dopo la Seconda Guerra Mondiale o, in tempi più recenti, quando crollò il muro di Berlino, tutti noi abbiamo aiutato la Germania". Lo scrive Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

"Ora servono soldi, servono eurobond per salvare la nostra Europa. O sapremo salvarci insieme oppure l’Unione stessa sarà vittima del coronavirus e della sua meschinità. Abbiamo scritto insieme, amministratori e politici di tanti colori, al popolo tedesco, per dimostrare che in questo momento l’Italia è una e per dire che solo con generosità e lungimiranza potremo ricostruire insieme il nostro futuro. Una pagina del Frankfurter Allgemeine Zeitung, principale giornale di quella nazione, per richiamare tutti al sogno e alla responsabilità comune”.