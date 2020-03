Coronavirus: sindaci del bresciano a premier, 'nuovi medici e ospedale temporaneo'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - L'associazione dei Comuni bresciani, in rappresentanza dei 205 Comuni bresciani, scrive al presidente del Consiglio, alla protezione civile e alla Regione Lombardia per chiedere "un’attenzione maggiore e risposte urgenti e più incisive" di quelle avute fino ad ora. "Sul fronte del territorio si sono rilevate in queste settimane forti criticità per quanto riguarda i servizi socio assistenziali domiciliari", osservano nella lettera, e tornare a sollevare il problema già espresso ieri dal sindaco di Brescia Emilio del Bono: serve un nuovo ospedale temporaneo in città. In più, serve "assicurare quanto prima l’invio di nuovi medici e personale infermieristico, anche e eventualmente attingendo a quello già recentemente reclutato con il bando emanato dalla Protezione Civile, ovvero reclutandolo anche dal volontariato".