Coronavirus: Ronzulli, 'bene chiarimento Viminale su passeggiate bambini'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Bene che il Viminale abbia chiarito la sacrosanta possibilità per un genitore di uscire con il proprio bambino restando vicino casa. Una misura già prevista e ovviamente di buonsenso, ma sulla quale il governo si è trovato costretto a effettuare questa precisazione dopo che questa possibilità era stata messa in discussione dalla stessa maggioranza”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato e presidente della commissione parlamentare per l'Infanza e l'adolescenza.