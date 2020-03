Coronavirus: Renzi, 'serve dare lavoro, no assistenzialismo'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ogni settimana che stiamo fermi costa lo 0.75% del PIL, secondo Confindustria. Sono più di 10 miliardi a settimana. E ogni settimana di blocco si avvicina il sogno di Beppe Grillo del reddito universale per tutti: io invece penso che sia giusto dare lavoro, non assistenzialismo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Perché cerchiamo di essere sintetici: I. Dovremo convivere per mesi, forse anni, col Covid19. Chi vi racconta il contrario mente sapendo di mentire. II. Non possiamo restare chiusi in casa per anni ma dobbiamo trovare un modo per uscire in sicurezza e lavorare rispettando le regole. III. Per farlo bene, bisogna evitare gli errori fatti durante l’emergenza sanitaria. E dunque bisogna organizzarsi e prevedere, non solo rincorrere".