Coronavirus: Renzi, 'ribadisco senza tregua, pensare a come riaprire'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi ho cercato di cambiare i contenuti della discussione politica. Dobbiamo pensare anche a come riaprire, non solo a seguire gli eventi. Prevedere, non solo rincorrere. Quando sabato è uscita l’intervista su Avvenire in molti mi hanno attaccato. Molti, moltissimi. Ma, in appena 48 ore, l’esigenza di riflettere sul dopo ha iniziato a farsi strada. Io che non ho paura di andare controcorrente, insisto. E continuo a ribadire senza tregua". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.