Coronavirus: Renzi, 'chi insulta non ha idee, noi avanti con proposte'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Italia Viva fa proposte, non polemiche. Proposte concrete. Per noi fare politica significa questo: proporre. Anche quando tutti gli altri ti insultano. Anche perché spesso chi ti insulta lo fa perché non ha idee. E dunque si limita a contestare le tue". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.