Coronavirus: Renzi, 'bello scambio Orban-Rama, fuori Ungheria da Ue e dentro Albania'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Non credete a chi vi dice che è tutta colpa dell’Europa. Basta con questo populismo antieuropeo. Leggo messaggi su chat e catene di Whatsapp imbarazzanti. Basta con la retorica antieuropea! Poi ovviamente, dopo aver visto ciò che hanno fatto Victor Orban in Ungheria e Edi Rama in Albania, ho pensato che sarebbe bellissimo fare a cambio. Fuori l’Ungheria dei sovranisti, dentro l’Albania della solidarietà: noi combatteremo per questo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.