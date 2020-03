Coronavirus: prefettura, a Milano 286 sanzionati su oltre 12mila controlli

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Ancora oltra 12mila controlli ieri a Milano per verificare che i cittadini seguano le disposizioni per contenere i contagi da coronavirus. Su 12.381 controllati, tra persone e titolari di servizi commerciali, le persone sanzionate sono state 286, le persone denunciate per falsa attestazione 3. I titolari di negozi denunciati due.