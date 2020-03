Coronavirus: Pd, '100 mln ai Comuni siciliani? Musumeci passi ai fatti'

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - "Non bastano certamente gli annunci a contenere il peso della grave crisi economica e sociale che rischia di esplodere nell’Isola. Eppure, a quattro giorni dai proclami del presidente della Regione ai microfoni dei tg nazionali, non c’è ancora traccia di delibere né di impegni di spesa che garantiscano l’effettiva erogazione dei 100 milioni promessi ai Comuni siciliani". Così il deputato del Pd all'Ars Nello Dipasquale. "In queste ore - scrive il parlamentare nella nota inviata al presidente della Regione - sono già state accreditate il 66% delle somme del governo nazionale destinate ai Comuni per le famiglie meno abbienti, ma senza una concertazione Stato-Regione ogni sforzo per contenere il pericoloso scenario della recessione economica rischia di essere vano. E’ indispensabile che alle parole seguano i fatti e che gli annunci dei giorni scorsi, accolti con grande consenso da tutte le forze politiche, si concretizzino con le opportune disposizioni normative".