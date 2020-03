Coronavirus: Noja (Iv), 'critiche a Italia da Harvard, serve commissione parlamentare'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Harvard segnala gli errori dell'Italia che, prima in Europa si è trovata davanti a una crisi senza precedenti. Facciamone tesoro e superata l’emergenza, pensiamo a una commissione parlamentare che approfondisca ciò che ha funzionato e ciò che non è andato bene. Non per dare voti, ma per essere meglio preparati in futuro". Lo afferma la deputata di Italia viva Lisa Noja, componente della commissione Affari sociali, facendo riferimento a un’articolo della Harvard Business Review.