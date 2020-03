Coronavirus: Musumeci, 'nei prossimi giorni prima tranche dei 100 milioni per i più poveri'

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - Nei prossimi giorni, "già entro la prossima settimana" la Regione siciliana erogherà "una prima quota del 25-30%" della somma di 100 milioni di euro stanziati per le famiglie meno abbienti, in grosse difficoltà economiche con l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo in aula all'Ars. "Ai comuni abbiamo raccomandato di destinare queste risorsa ai nuclei familiari senza alcun reddito e senza alcun ammortizzatore sociale - ha detto in aula il governatore - Speriamo possa portare un minimo di serenità alle famiglie esasperate che non sanno più cosa mettere a tavola".