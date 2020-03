Coronavirus: in ospedale Fiera a regime 200 posti e altrettanti anestesisti (2)

(Adnkronos) - L'ospedale della Fiera di Milano, alla fine dei lavori, disporrà di otto reparti con 53 letti. Tra 200 medici anestesisti rianimatori, 500 infermieri e altri 200 operatori sanitari di vario genere si arriverà a un totale di 900 addetti che lavoreranno nel nuovo padiglione del Policlinico.

A gestire gli spostamenti di pazienti da tutta Italia sarà di volta in volta il coordinamento regionale dell'unità di crisi e con l'inizio della prossima settima entreranno i primi 24 pazienti. Per ora "non è previsto l'arruolamento di medici dall'estero", è stato spiegato dalla conferenza stampa. L'Ospedale servirà ad accogliere i nuovi contagiati 'gravi' non solo della Lombardia ma di tutto il Paese. A regime, potrebbe servire a svuotare quegli ospedali in Italia che hanno messo in stand-by le sale operatorie.

Dopo i primi 24 posti aperti tra domenica e lunedì, la seconda consegna riguarderà il primo blocco con 53 posti. "Questo è il primo obiettivo nella fase iniziale e a seguire gli altri". Alla domanda sul perché si è scesi a 200 posti dai 400 immaginati all'inizio, Pazzali ha chiarito: "I posti erano 400 perché quando abbiamo disegnato il primo layout si trattava di un ospedale da campo. Attraverso il supporto dei colleghi esperti della direzione generale sanità, abbiamo raffinato il progetto fino ad arrivare a oltre 200. Questi posti di terapia intensiva avranno a disposizione di centinaia di metri quadrati di servizi e della parte radiografica, che hanno occupato un certo spazio".