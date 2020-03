Coronavirus: Gori, 'grazie a Quirinale, Chigi e a tutti i sindaci, vicini a nostro dolore'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per le vittime dell’epidemia, cui non possiamo dedicare un funerale, e per le loro famiglie. Grazie al @Quirinale, a @Palazzo_Chigi, ai @comuni_anci e tutti i sindaci d’Italia per la partecipazione al dolore delle nostre comunità". Lo scrive il sindaco di Bergami, Giorgio Gori, su twitter.