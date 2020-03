Coronavirus: Fico, 'bandiere a mezz'asta, uniti ce la faremo'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "A Montecitorio le bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio, in ricordo di tutte le vittime del Covid e in segno di vicinanza ai familiari e alle comunità più colpite. Uniti supereremo questo momento difficile". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera, Roberto Fico.