Coronavirus: De Poli, 'a sindaci risorse straordinarie in prossimo decreto'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "I nostri sindaci hanno bisogno di fatti concreti, non di annunci. Nel prossimo decreto di aprile il governo garantisca ai Comuni un Piano di risorse straordinarie. Sostengo la richiesta del presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte: serve uno stanziamento di almeno 5 miliardi alle amministrazione per fronteggiare quella che rischia di diventare una 'bomba sociale'. Non servono polemiche ma provvedimenti tangibili". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.