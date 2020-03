Coronavirus: da Alibaba nuove donazioni in Ue, 800 ventilatori e 300mila kit protezione

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Nuove donazioni all'Europa dalla Fondazione Alibaba e dalla Fondazione Jack Ma che oggi hanno confermato l'arrivo di ventilatori e altre forniture mediche per sostenere la lotta contro Covid19. La consegna comprende attrezzature urgenti destinate agli ospedali europei, tra cui 800 ventilatori, 300.000 mila kit di protezione. Il volo cargo che è partito dalla Cina è arrivato all'hub eWTP di Alibaba in Belgio all'aeroporto di Liegi .

I paesi europei che hanno finora ricevuto donazioni di medicinali, includono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito, nonché 54 nazioni africane e più di 20 paesi in tutta l'Asia.

Le Fondazioni stanno inoltre finanziando la ricerca e lo sviluppo delle opzioni di trattamento del virus Covid-19 in Cina e presso il Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Australia) e la Columbia University (Usa).