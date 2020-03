Coronavirus: D'Incà, 'vicini a Spagna, vinceremo guerra e vivremo in nuova Europa'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "I nostri amici spagnoli stanno combattendo, come noi, la guerra contro il Coronavirus. A quelli che soffrono e quelli che sono in prima linea la mia vicinanza. Per quelli che hanno perso la vita, le mie condoglianze. Tutti insieme vinceremo questa guerra e vivremo in una nuova Europa". Lo scrive in un tweet il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.