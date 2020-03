Coronavirus: D'Incà, 'misure efficaci, insistere su questa linea'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Siamo in una fase cruciale e i provvedimenti che finora sono stati adottati si sono rivelati efficaci: ecco perchè bisogna insistere su questa linea. Continueremo ad ascoltare le preziose indicazioni scientifiche e seguiremo l'andamento dei contagi per valutare nuove misure". Lo sottolinea il Ministro per i Rapporti con i Parlamento, Federico D'Incà.