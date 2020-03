Coronavirus: Conte, 'rispetto Merkel ma Mes strumento superato'**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Sul Mes "io rispetto l'opinione di Angela Merkel con la quale ho eccezionali relazioni. E rispetto l'opinione di tutti. Ma attenzione: qui non parliamo di shock asimmetrici. Qui non parliamo dei problemi finanziari di un solo Paese. Come può l'Europa, di fronte a una sfida epocale come quella attuale, pensare di tornare a usare strumenti concepiti in un altro tempo, in cui erano in vigore anche altre regole da tempo superate?". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'emittente tedesca Ard.