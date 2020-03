Coronavirus: Bernini, 'impiegare titolari reddito cittadinanza non regolarizzare migranti'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Tornati nei loro Paesi migliaia di immigrati, oggi da Confagricoltura è stato lanciato un drammatico 'sos': c’è bisogno subito di 200 mila operai. Dunque, serve manodopera per raccogliere frutta e verdura, ma servono urgentemente anche operai per montare ospedali da campo e per tante altre mansioni. Prima di regolarizzare 200mila extracomunitari, perché non offrire questi lavori ai percettori del reddito di cittadinanza per verificare quanti effettivamente sono disponibili a uscire dal divano?" Lo sottolinea Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"E sorge spontanea -aggiunge- un’altra domanda: cosa sta facendo la schiera dei navigator assunta per avviare l’inclusione al lavoro che non è mai davvero partita? Sono queste figure, nella mente dei grillini al governo, i primi sperimentatori del reddito universale?"