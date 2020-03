Unicredit: sindacati, 'da banca serve assunzione di responsabilità'

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "In una trattativa complicatissima, giunta in una frase cruciale, ci aspettiamo da Unicredit risposte chiare per poter arrivare ad una conclusione positiva. In questo momento drammatico che il Paese sta vivendo, abbiamo chiesto a UniCredit una forte assunzione di responsabilità che dia una certezza di futuro a tanti giovani e all’intero Paese". Lo affermano in una nota le segreterie nazionali e le segreterie di gruppo Unicredit di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.

"Oggi le organizzazioni sindacali, ma ancor di più UniCredit, hanno l’opportunità di conquistare un ruolo sociale e istituzionale che rimarrà nella storia della rinascita della nostra Nazione, restituendo all’intero settore quella credibilità e quella vicinanza di cui i cittadini Italiani hanno assoluto bisogno".