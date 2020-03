Coronavirus: Taverna, 'parlamentari si dimezzino stipendi'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Nei prossimi giorni chiederemo agli Uffici di Presidenza, di Camera e Senato, di deliberare sulla nostra proposta: dimezzare lo stipendio di tutti i parlamentari per destinare il ricavato alla collettività. 60 milioni di euro l’anno è la cifra che ricaveremmo. Significano soldi oggi per iniziative rapide contro l’emergenza. Noi già lo facciamo”. E’ quanto si legge in un passaggio di un post su Facebook della senatrice del M5S e vicepresidente del Senato, Paola Taverna.

“Il MoVimento 5 Stelle – aggiunge - già si dimezza lo stipendio e, vi assicuro, riusciamo a viverci. Gli altri non temessero di fare altrettanto. Riusciamo lo stesso a lavorare per questo Paese con la massima dedizione. Possono farlo anche loro. O i sacrifici saranno di tutti o questa emergenza segnerà un solco profondo tra le Istituzioni e i cittadini, che oggi sono chiamati a inanellare – scrive Taverna -, una dietro l’altra, privazioni e perdite economiche per evitare una crescita esponenziale del contagio e cercare di salvare più vite possibili".