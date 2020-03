Coronavirus: Renzi, 'bene eurobond ma se non riapri muori di fame lo stesso'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Giusto fare la battaglia per gli eurobond, ma non è decisiva per il futuro dell'Italia, perchè anche se ti danno gli eurobond ma non riapri le aziende muori di fame lo stesso". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.