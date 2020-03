Coronavirus: presentato a Camera ultimo decreto legge su emergenza**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - E' stato presentato alla Camera l'ultimo decreto legge sull'emergenza Coronavirus approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso. Lo ha annunciato in Aula la vicepresidente, Mara Carfagna, presidente di turno della seduta. Il provvedimento è stato assegnato per l'esame in sede referente alla commissione Affari sociali.