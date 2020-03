Coronavirus: Porcaro (allievo don Puglisi), 'show fasullo in tv preghiera con Salvini e la D'Urso' (2)

(Adnkronos) - Una scena che non è piaciuta affatto a Gregorio Porcaro, che dopo l'omicidio di don Pino Puglisi, ha lasciato la tonaca, ma non ha mai abbandonato la Chiesa. "Purtroppo queste cose fanno rabbia - dice- approfittare della preghiera per fini elettorali, mi sembra veramente sbagliato. Tra l'altro in questo periodo la Chiesa ha scelto un profilo molto basso. Chi vuole può pregare a casa sua. Le chiese sono aperte ma non per le celebrazioni". E conclude ancora più duro: "Questa esposizione e ostentazione di una fede fasulla fa male alla Chiesa...".