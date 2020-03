Coronavirus: Porcaro (allievo don Puglisi), 'show fasullo in tv preghiera con Salvini e la D'Urso'

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) "Ieri abbiamo assistito in tv a uno show fasullo, finto, con Salvini che recitava l'Eterno Riposo insieme con Barbara D'Urso. Ho provato una grande rabbia. Ma, per fortuna, abbiamo gli anticorpi per riconoscere chi lo fa sul serio". Gregorio Porcaro, vicedirettore della Caritas di Palermo già allievo di don Pino Puglisi, condanna senza appello la preghiera recitata ieri sera a Live non è la D'Urso. "C'è una differenza sostanziale con la scena, meravigliosa, che abbiamo visto tutti venerdì sera, quando il Papa, da solo, in piazza San Pietro, ha pregato. Era sofferente, ha toccato milioni di cuori. E tutti noi abbiamo partecipato. Mentre ieri era tutto finto, ma ormai capiamo che queste cose servono a ben poco...", dice all'Adnkronos.

Ieri sera la conduttrice Barbara D'Urso ha recitato l'Eterno riposo in tv per i morti da coronavirus, su Canale 5, durante il suo show. E Matteo Salvini, ospite della conduttrice, si è associato. "Io lo posso recitare - ha esordito la conduttrice - perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo. L'eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda ad essi la Luce perpetua. Riposino in pace. Amen". "Siamo in due Barbara", le ha fatto eco Matteo Salvini che poi ha recitato a sua volta la preghiera.