Coronavirus: M5S, 'silenzio Germania e Olanda su Orban è problema'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “La crisi sanitaria del Coronavirus non deve diventare la scusa per comprimere le libertà dei cittadini. Se Germania e Olanda stanno in silenzio sui pieni poteri di Orban e poi non accettano la richiesta di maggiore solidarietà di Italia, Spagna e Francia significa che abbiamo un problema grosso in Europa". E' quanto si legge in una nota della delegazione del Movimento 5 telle al Parlamento europeo.

"Il Movimento 5 Stelle, come dimostrato in occasione del voto sul rapporto Sargentini, si schiera e si schiererà sempre -prosegue il comunicato- in difesa dei diritti fondamentali dei cittadini”.