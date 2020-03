Coronavirus: Lollobrigida, 'Regioni riuniscano assemblee e seguano linea comune'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "In Conferenza Stato-Regioni il ministro Boccia proponga alle Regioni di omogeneizzare il comportamento, di riunire le loro assemblee, di svolgere pienamente il loro compito, come prescritto per un eletto dal popolo all'interno delle aule che a questo sono dedicate". Lo ha chiesto il capogruppo di Fratelli d'Italia, alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo in Aula nella breve seduta durante la quale è stata annunciata la presentazione dell'ultimo decreto legge sull'emergenza coronavirus.