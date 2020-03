Coronavirus: in Sicilia 1408 positivi, 78 in più di ieri**

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - Crescono ancora i numeri del contagio in Sicilia. Le persone positive al Covid-19 in Sicilia sono 1.408, ossia 78 in più rispetto a ieri. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 14.758 e di questi sono risultati positivi 1.555 (+95 rispetto a ieri), includendo anche guariti e decessi. A fornire il dato aggiornato alle 17 di oggi e trasmesso all'Unità di crisi nazionale è la Presidenza della Regione siciliana.