Coronavirus: Gelmini, 'ripresa lontana ma subito esami per presenza anticorpi'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Occorre seguire doverosamente le indicazioni degli scienziati, ed è certamente prematuro parlare di riaprire il Paese, perché dobbiamo dirci con franchezza che le cose non torneranno come prima né fra una settimana, né fra un mese. Ma dalla politica possono e devono venire indicazioni e risorse che, d’accordo con la comunità scientifica, siano destinate ad accelerare quanto più possibile la ripresa. Da questo punto di vista potrebbe essere utile quella campagna massiva per testare la presenza degli anticorpi che molta parte della comunità scientifica propone". Lo propone Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Ma anche su questo punto -aggiunge- le Regioni non possono fare da sole o decidere in ordine sparso. Non si tratta ovviamente di rinunciare ai tamponi, che anzi vanno effettuati con la massima estensione possibile, ma di andare oltre la fase emergenziale per potersi predisporre alla riapertura delle attività economiche, senza esporre la popolazione a rischi”.