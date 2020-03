Coronavirus: Gallera, 'orgoglio ospedale Fiera, al servizio Italia ed Europa' (2)

(Adnkronos) - "Avevamo bisogno di offrire ancora speranza alle tante persone che non riuscivano a respirare, gli ospedali erano al limite ma la Lombardia non si arrende, noi non abbiamo mai voluto mai arrenderci", aggiunge Gallera che spiega come dalla "creatività lombarda" sia nata l'idea di creare "un nuovo ospedale".

Un luogo "che potesse permetterci di avere un numero alto di posto di terapia intensiva e di dare una risposta strutturata, un'idea un po' folle inizialmente. In soli dieci giorni è quello che ha creato la Fondazione Fiera, gli operai che hanno lavorato giorno e notte, questo è il primo modulo con sette posti letto, abbiamo otto moduli così che da qui a fine settimana fatta la sanificazione, formato il personale, diventeranno luoghi con persone a cui inizieremo a salvare la vita", dice l'assessore lombardo mostrando gli spazi della struttura riconvertita.