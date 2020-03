Coronavirus: Faraone, 'dopo scelta Orban bene aver impedito pieni poteri a Salvini'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "La paura è il sentimento che alimenta il populismo e la dittature. Sfruttare l’emergenza coronavirus, i cittadini chiusi in casa e privati delle libertà fondamentali, per abolire la democrazia e prendere pieni poteri è un pericolosissimo precedente che l’Europa non può accettare. Vedere Salvini che plaude all’amico Orban fa comprendere quanto sia stato importante ad agosto aver impedito che prendesse i pieni poteri e sguazzasse nell’emergenza”. Lo scrive in un post su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Iv al Senato.