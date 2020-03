Coronavirus: Durigon (Lega), 'non obbligare ad aprire conto corrente per Cig'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che il governo riesca a ottenere per i lavoratori la cig senza alcun rischio per gli stessi. Accettare, come sembra ma spero che non accada, l’obbligo dell’apertura onerosa del conto corrente per chi accede alle misure per noi sarebbe inaccettabile". Così Claudio Durigon, responsabile Lavoro della Lega, sulle misure per la Cig allo studio del governo.

"Oltre al danno anche la beffa per chi si ritrova in cassa integrazione: l’unica soluzione per poter dare immediato ristoro a chi non ha più uno stipendio è inserire la possibilità per le aziende, con garanzia dello stato, di accedere al credito vincolando la misura al pagamento della cig. Per una volta il governo faccia gli interessi dei lavoratori e non delle banche!”, conclude.