Coronavirus; D'Incà, 'con 400 milioni aiuto a un milione di famiglie'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Noi abbiamo un reddito di cittadinanza che oggi aiuta un milione di famiglie del nostro Paese e 2,4 milioni di nostri concittadini. Credo che con 400 milioni potremmo aiutare un milione di nostre famiglie e quindi altri 2,4 milioni di nostri concittadini, 400 euro per singola famiglia. Credo sia un ottimo aiuto per superare un momento di difficoltà". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di Sky Tg 24.