Coronavirus: Confintesa Sanità Sicilia, 'colpiti da morte medico di Palma di Montechiaro'

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - "E’ arrivata ieri una tragica notizia dall’ospedale S. Elia di Caltanissetta: è deceduto il dottor Lorenzo Vella, medico di 71 anni originario di Palma di Montechiaro, ricoverato nelle scorse settimane nel nosocomio nisseno e risultato positivo al Coronavirus. E' stato tra i primi contagiati della cittadina agrigentina. Confintesa Sanità Sicilia, nella persona del suo Segretario Regionale, Domenico Amato e Confintesa UGS Medici Palermo, nella persona del suo Segretario Provinciale, Renato Agugliaro esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Vella per il grave lutto che l’ha colpita in questi momenti così drammatici per il mondo intero". Così, in una nota, Confintesa.