Coronavirus: Collaboratori parlamentari, taglio indennità a scapito nostro** (2)

(Adnkronos) - “Il taglio dell’indennità -aggiunge De Falco- senza scorporare dal cedolino del parlamentare le spese per gli staff, finirebbe con l’essere un atto di pura propaganda compiuto sulle spalle dei lavoratori più deboli”. Il capo politico del M5S esorti il presidente Fico a regolare con una delibera dell’Ufficio di Presidenza fondi e contratti per i collaboratori parlamentari, come da impegni pubblici assunti lo scorso luglio; solo allora vi sarà una qualche credibilità di una proposta che oggi realizzerebbe il paradosso di stanziare fondi per erogare aiuti a lavoratori a scapito di altri lavoratori: i collaboratori parlamentari, delle cui sorti la politica in concreto si disinteressa”.