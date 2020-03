Coronavirus: Caritas Palermo, 'raddoppiato il numero di pasti, gente allo stremo'

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus "sono aumentate anche le sacche di povertà a Palermo" e la Caritas ha aumentato i pasti quotidiano da 50, massimo 60 al giorno a oltre cento. La denuncia è del vicedirettore della Caritas Palermo, Gregorio Porcaro, ex viceparroco di don Pino Puglisi, che da sempre si occupa di povertà. E in questi giorni di emergenza coronavirus, con migliaia di palermitani che riuscivano a sbarcare il lunario con lavoretti in nero e che ora sono costretti a restare a casa, "la situazione è precipitata". "Il nostro centro di distribuzione a san Carlo, dove c'è la mensa- dice Gregorio Porcaro - riceve decine di richieste di pasti al giorno. Ovviamente la mensa è chiusa, ma prepariamo i pasti caldi e poi li doniamo. E a venire non sono solo i nostri assistiti".

"Il Comune di Palermo sta cercando di distribuire gli aiuti e chi ne ha davvero bisogno - spiega ancora Porcaro - per evitare che le risorse che ci sono in questo momento vadano sempre alle stesse persone. Quindi, sta coordinando queste operazioni". Gregorio Porcaro si dice "commosso per la solidarietà" riscontrata in questi giorni. "Abbiamo lanciato un appello per cercare volontari - spiega - e continuano ad arrivare richieste di volontari, sono persone che lavorano e che a causa di questa situazione hanno più tempo libero".