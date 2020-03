Coronavirus: Carfagna, 'su ripartenza decide scienza ma politica sia pronta'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Solo gli scienziati e le autorità sanitarie hanno le competenze indispensabili per giudicare quando potrà avvenire un graduale allentamento del lockdown, facendo ripartire le imprese e il Paese dopo l’emergenza, in particolare nelle aree meno colpite dalla pandemia. Ritengo ragionevole e utile che la politica ne discuta, per non farsi trovare impreparata, senza dimenticare però che oggi piangiamo ancora migliaia di morti e speriamo per la vita di chi è ammalato". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

"Ovviamente dovremo agire con estrema prudenza, sulla base delle indicazioni scientifiche e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Credo che il criterio più rigoroso non sia soltanto quella della necessità, ma anche e soprattutto quello della sicurezza- prosegue l'azzurra - Chi assicura lo spazio e i mezzi per mantenere la giusta distanza, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari, può in futuro tornare rapidamente in attività. Sottoponendo i dipendenti al test per la ricerca degli anticorpi potremmo inoltre individuare le prime fasce di personale che possono tornare nelle aziende, salvaguardando le categorie a rischio, agendo con gradualità e giustizia, contemperando le esigenze della produzione con quelle del contrasto al Covid-19”.