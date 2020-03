Coronavirus: sindaco Palermo, 'assalti market? Sciacalli, fanno leva su disagio sociale'

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - Coloro che sulle chat hanno preparato un assalto ai supermercati di Palermo "sono sciacalli che fanno leva sul disagio sociale". Così il sindaxo di Palermo Leoluca Orlando a Mezz'ora in più. "Per questo abbiamo chiesto al governo nazionale e regionale di non fare annunci - dice Orlando - ma di dare tempi certi per gli interventi, per tamponare queste povertà". E ancora sulle chat: "Sono sciacalli, insultano la Polizia, minacciano violenza, sono una piccola minoranza ma tendono a diventare un fenomeno sociale".