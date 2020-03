Coronavirus: sindaco Messina, 'ho mandato un mazzo di rose al ministro Lamorgese'

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - "Ho mandato un mazzo di rose al ministro Lamorgese dopo la sua denuncia per vilipendio. Ma non l'ho fatto per farmi perdonare, ma per dirle grazie perché sono denunce di lesa maestà". Lo ha detto il sindaco di Messina Cateno De Luca intervenendo a Non è l'Arena. "Io mi sono incavolato perché da settimane dico al ministro e al Prefetto che il modo di gestire il traffico sullo Stretto di Messina non avrebbe dato i risultati sperati", ha aggiunto.