Coronavirus: Sicilia, morta anziana rientrata con il Covid da Pavia in aereo

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - E' morta l'anziana donna ritornata la scorsa settimana in aereo da Pavia, nonostante fosse affetta dal coronavirus. La 73enne era arrivata domenica scorsa in Sicilia dopo aver preso due aerei e un taxi. E' deceduta nella divisione 'Rianimazione' dell'Ospedale 'Maggiore' di Modica (Ragusa). Il suo ritorno in Sicilia aveva provocato numerose polemiche.