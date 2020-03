Coronavirus: Salvini, 'ospedale ex Fiera un miracolo, ci rialzeremo più forti di prima'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "La Regione Lombardia, grazie al lavoro coordinato insieme ad altri da Attilio Fontana e Guido Bertolaso, ha mantenuto la promessa e realizzato il miracolo: il nuovo ospedale nell’ex Fiera a Milano è pronto e verrà consegnato al Policlinico di Milano". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"53 posti letto che possono arrivare a 241, tutti di terapia intensiva, in dieci giorni di lavoro. Si sommano ad altri ospedali per l’emergenza diventati realtà in un baleno a Cremona, Crema e Bergamo. Grazie a tutti, compresi gli straordinari medici e infermieri che stanno arrivando dal resto d’Italia e dal mondo. E intanto -conclude Salvini- la filiera produttiva lombarda si è riconvertita per produrre fino a 900mila mascherine al giorno. Cuore, competenza, voglia di lottare: ci rialzeremo, insieme, più forti di prima”.