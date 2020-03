Coronavirus: Prodi, 'persone a reddito zero, pensare adesso a ricostruire Italia'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Una grandissima parte della società ha reddito zero, bisogna pensare a come ricostruire la struttura economica del Paese, come ricostruire l'Italia quando saremo fuori da questo dramma, dobbiamo preparalo adesso, con urgenza". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite a 'Che tempo che fa'.