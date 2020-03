Coronavirus: Palermo, entro il 5 aprile i primi aiuti per cinquemila famiglie indigenti

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - La Giunta comunale di Palermo, riunita sia ieri sera e che oggi pomeriggio, insieme ai dirigenti del Comune ha approvato un meccanismo di sostegno per le famiglie che per via del Covid stanno affrontando una nuova situazione di emergenza sociale ed economica. "Appena il Governo nazionale e quello regionale pubblicheranno i provvedimenti con i criteri di assegnazione delle somme e degli aiuti noi siamo già pronti a partire con un sistema misto che prevede sia aiuti alimentari diretti sia la possibilità di facilitare l'acquisto di beni di prima necessità nei negozi cittadini", ha scritto poco fa su Facebook Leoluca Orlando, annunciando il provvedimento adottato alla fine della Giunta comunale, che prevede un impegno immediato di risorse comunali per far fronte all’emergenza che poi saranno reintegrati con i contributi dello Stato e della Regione.

"Si è parlato di un sistema misto, che dovrebbe prevedere sia la possibilità di un aiuto alimentare diretto, tramite la fornitura di cibo tramite la Centrale unica appena attivata con Caritas e con le associazioni, sia la possibilità di buoni da poter spendere per l’acquisto di beni di prima necessità".