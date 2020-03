Coronavirus: Mulè, 'per Comuni solo briciole, ancora si fa troppo poco'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Accanto a quella sanitaria il Paese già sconta una crisi economica senza precedenti. La priorità in questo momento è immettere liquidità a grandi dosi nel sistema economico nazionale a favore di famiglie e lavoratori e parallelamente garantire alle banche la copertura necessaria al fine di elargire crediti verso le imprese. Milioni di cittadini vogliono sapere se, come e quando riceveranno i soldi necessari per affrontare questa emergenza: di certo sono briciole i 400 milioni destinati ai Comuni costretti a farsi carico di responsabilità insostenibili, al netto della burocrazia opprimente che insiste nel Paese". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato.

"Sono troppo pochi, si è fatto ancora troppo poco. Forza Italia -ricorda- ha messo sul tavolo del governo proposte chiare e operative (si veda la Basilicata o la Calabria) per finanziare in deficit questa emergenza seguendo una strada bene precisa: meno assistenzialismo e burocrazia, più liquidità e investimenti, meno tasse per non far fermare il motore Italia. Ci ascoltino”.