Coronavirus: De Poli, 'da governo proclami, risorse per Comuni non sono nuove'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Purtroppo dal governo arriva l’ennesimo tentativo di fare proclami, potremmo dire un ‘annuncio-fake’: le risorse per i Comuni non sono nuove ma erano semplicemente chiuse a chiave nel cassetto". Lo ricorda il senatore Udc Antonio De Poli.

"Quello annunciato, infatti, ieri dal presidente del Consiglio -spiega l'esponente centrista- è il riparto del Fondo di solidarietà comunale già disposto a gennaio e finalmente firmato. Tradotto in parole povere: di fatto non ci sono risorse aggiuntive”, perchè il provvedimento del governo “non prevede né nuove risorse per i Comuni e neanche l'anticipazione dell’erogazione del 66% (4,3 miliardi). L'articolo 10 del decreto, infatti, conferma l'erogazione entro maggio, in pratica come ogni anno. Quindi, ancora una volta purtroppo, dobbiamo constatare che i sindaci occupano l’ultimo posto. Basti pensare a mascherine e dispositivi di protezione individuale che non sono stati assicurati in queste settimane, in un momento di grande emergenza”.