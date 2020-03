Coronavirus: D'Uva, 'corsa contro tempo ma aiuti economici in campo'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "In questa guerra ci sono più fronti aperti, come la nuova forma di povertà che si è creata: quella da Coronavirus, appunto. È per questo che siamo al lavoro per un nuovo 'Reddito di emergenza'. Siamo all'opera anche sul versante del supporto ai Comuni per garantire la spesa a chi è più in difficoltà. È una corsa contro il tempo ma gli aiuti economici sono già in campo". Lo ha sottolineato Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera, durante una diretta Facebook con la viceministra dell'Economia Laura Castelli.